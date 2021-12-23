La Repubblica: «Дженоа» начала переговоры с «Аталантой» по поводу перехода Миранчука

«Дженоа» начала переговоры по поводу возможного перехода в клуб российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Как сообщает La Repubblica, «Аталанта» хочет получить за россиянина €12 млн и ещё €3 млн в качестве бонусов, если «Дженоа» сможет сохранить прописку в Серии А. При этом на бонусы будут влиять и индивидуальные показатели игрока. Отмечается, что Миранчук может покинуть свой нынешний клуб уже зимой.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его нынешний контракт с коллективом из Бергамо действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» арендует Миранчука.