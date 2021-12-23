Кацалапов эмоционально прокомментировал выступление в ритм-танце на чемпионате России

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, поделился эмоциями после их выступления в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Сегодня был такой прокат, что мы не хотели останавливаться. Поймали этот кайф, этот драйв. Кататься было очень легко. Я от Вики глаз не отрывал весь прокат. Я чувствовал, что мы на одной волне, мы едины. Я сегодня слышал с трибун всё и хотел это слышать!» — сказал Кацалапов после проката в эфире Первого канала.

Синицина, в свою очередь, призналась, что их дуэт очень соскучился по выступлениям, а также они получили удовольствие от поддержки публики.

«Перед стартом с трибун кричат — мы стараемся абстрагироваться и не обращать внимания. Но в душе ты понимаешь это и чувствуешь это тепло. Это кайф», — подчеркнула Синицина.

Синицина и Кацалапов без ошибок исполнили программу и выиграли ритм-танец, набрав 93,61 балла. То есть их результат — выше мирового рекорда. Произвольный танец спортсмены представят 24 декабря. Начало — в 12:45 мск.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами России, мира и Европы.

Ранее тренер Александр Жулин оценил выступление Синицыной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате России.