Жулин оценил выступление Синицыной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате России

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Тренер Александр Жулин высказался о выступлении своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Жулин оценил выступление Синицыной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате России
  • РИА Новости

«Как оцениваю прокат ребят? Великолепно!» — цитирует Жулина «Чемпионат».

Синицина и Кацалапов без ошибок исполнили программу и выиграли ритм-танец, набрав 93,61 балла. То есть их результат — выше мирового рекорда. Произвольный танец спортсмены представят 24 декабря. Начало — в 12:45 мск.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами России, мира и Европы.

Ранее фигурист Иван Букин назвал своё выступление с Александрой Степановой в ритм-танце на чемпионате России одним из их лучших прокатов.

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