Жулин оценил выступление Синицыной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате России
- РИА Новости
«Как оцениваю прокат ребят? Великолепно!» — цитирует Жулина «Чемпионат».
Синицина и Кацалапов без ошибок исполнили программу и выиграли ритм-танец, набрав 93,61 балла. То есть их результат — выше мирового рекорда. Произвольный танец спортсмены представят 24 декабря. Начало — в 12:45 мск.
Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами России, мира и Европы.
Ранее фигурист Иван Букин назвал своё выступление с Александрой Степановой в ритм-танце на чемпионате России одним из их лучших прокатов.