Ягудин: хотелось бы услышать, что мешает Коляде

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлении Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Не знаю, как комментировать этот прокат, просто слов нет, не хочется ни ругать, ни восхищаться. У меня такая мысль возникала, что сделает он тройной аксель и я стоя буду ему аплодировать. Нет, не случилось», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Он отметил, что у Коляды есть всё, чтобы достигать наивысших результатов, но постоянно чего-то не хватает, чтобы откататься чисто.

«Недавно его спросили: в чём причина таких прокатов? Он ответил: я знаю, но не скажу. Вот хотелось бы услышать, что мешает. Ну настолько обидно! Мегаспортсмен!» — добавил Ягудин.

По его мнению, у федерации могут возникнуть трудности, если Коляда всё же отберётся на Олимпиаду, так как нужно будет сделать правильный выбор на командный турнир.

Коляда занял пятое место в короткой программе с результатом 94,26 балла. Он сделал аксель в один оборот вместо тройного, однако чисто исполнил остальные прыжки.

Ранее четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун выразил мнение, что Коляда готов к соревнованиям с большим запасом.