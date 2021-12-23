Ковтун: видно, что физически Коляда готов с большим запасом

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Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун поделился мнением о выступлении фигуристов в короткой программе в мужских одиночных соревнованиях на первенстве страны в Санкт-Петербурге.
Ковтун: видно, что физически Коляда готов с большим запасом
  • РИА Новости

«После сегодняшней короткой программы у мужчин хочется ответить коротко: Женя Семененко — это топ!» — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

По его словам, сегодня также был момент, который очень сильно его удивил во время выступления Михаила Коляды, а именно сорванный аксель. Эксперт считает, что у спортсмена есть большой запас сил, а также Коляда хорошо заходил на аксель после идеально исполненных четверных.

«Тут дело не в выносливости и не в том, что что-то не вкатано, этого быть не может. Видно, что физически Коляда готов с большим запасом. Вопрос точно не в его подготовке, а в чём-то другом. Смотрелся он очень уверенно», — добавил Ковтун.

По итогам короткой программы лидирует Евгений Семененко, набрав 98,03 балла. Михаил Коляда занял пятое место с результатом 94,26 балла.

Ранее хореограф Илья Авербух оценил результаты мужской короткой программы на ЧР.

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