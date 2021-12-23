Авербух оценил результаты мужской короткой программы на ЧР

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года хореограф Илья Авербух подвёл итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России.

«Рад за Марка Кондратюка, очень симпатизирую ему. Семененко — талантливый парень, по какой-то своей стабильности и характеру напоминает олимпийского чемпиона Алексея Урманова, ещё одного ученика Алексея Мишина», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он добавил, что за третье место будут бороться Михаил Коляда и Макар Игнатов. Авербух также надеется, что его программа, поставленная для Коляды, принесёт путёвку на Олимпийские игры.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Евгений Семененко. На второй позиции — Марк Кондратюк. Тройку лучших замкнул Макар Игнатов. Михаил Коляда — пятый.

Ранее Семененко поделился эмоциями после победы в короткой программе на ЧР.