Авербух оценил результаты мужской короткой программы на ЧР

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года хореограф Илья Авербух подвёл итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России.
Авербух оценил результаты мужской короткой программы на ЧР
  • РИА Новости

«Рад за Марка Кондратюка, очень симпатизирую ему. Семененко — талантливый парень, по какой-то своей стабильности и характеру напоминает олимпийского чемпиона Алексея Урманова, ещё одного ученика Алексея Мишина», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он добавил, что за третье место будут бороться Михаил Коляда и Макар Игнатов. Авербух также надеется, что его программа, поставленная для Коляды, принесёт путёвку на Олимпийские игры.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Евгений Семененко. На второй позиции — Марк Кондратюк. Тройку лучших замкнул Макар Игнатов. Михаил Коляда — пятый.

Ранее Семененко поделился эмоциями после победы в короткой программе на ЧР.

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