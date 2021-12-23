Семененко поделился эмоциями после победы в короткой программе на ЧР

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал лидерство по итогам короткой программы на чемпионате России.

«Прокатом короткой программы я доволен. Дальше настраиваемся на произвольную. Приятно, что соревнования проходят в Ледовом, где мы тренируемся», — цитирует Семененко «Чемпионат».

По итогам короткой программы фигурист получил от судей 98,03 балла. На второй позиции — Марк Кондратюк (97,77 балла). Тройку лучших замкнул Макар Игнатов (95,84 балла).

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