Ковальчук: для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на ОИ-2022
- РИА Новости
«Я считаю, что для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде. Самое главное — это результат», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».
22 декабря НХЛ объявила, что её игроки не поедут на Олимпийские игры в Пекин. Своё решение лига аргументировала большим переносом матчей регулярного чемпионата из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля.
Ранее Ковальчук рассказал, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина на ОИ-2022.