Ковальчук: для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на ОИ-2022

Менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, как отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде в Пекине отразится на интересе к хоккею.

«Я считаю, что для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде. Самое главное — это результат», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

22 декабря НХЛ объявила, что её игроки не поедут на Олимпийские игры в Пекин. Своё решение лига аргументировала большим переносом матчей регулярного чемпионата из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля.

Ранее Ковальчук рассказал, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина на ОИ-2022.