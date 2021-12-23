Ковальчук рассказал, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина на ОИ-2022
- РИА Новости
«Очень сложный вопрос, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина. Не хотелось бы это обсуждать», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».
Напомним, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине из-за распространения коронавируса.
Таким образом, Овечкин не сможет принять участие в Играх в составе сборной России.
Ранее Гретцки заявил, что нет сомнений в том, что Овечкин побьёт рекорд.