Ковальчук рассказал, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина на ОИ-2022

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Менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос, может ли «Вашингтон Кэпиталз» отпустить Александра Овечкина на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Ковальчук рассказал, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Очень сложный вопрос, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина. Не хотелось бы это обсуждать», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

Напомним, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине из-за распространения коронавируса.

Таким образом, Овечкин не сможет принять участие в Играх в составе сборной России.

Ранее Гретцки заявил, что нет сомнений в том, что Овечкин побьёт рекорд.

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