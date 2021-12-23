17-летний Худяков признан лучшим игроком «Локомотива» второй месяц подряд
- РИА Новости
«Молодой голкипер ярко проявил себя во всех трёх матчах декабря», — отмечает пресс-служба «Локомотива».
За Худякова проголосовали 1248 человек — 43%. Второе место занял полузащитник Константин Марадишвили — 705 голосов (24,3%). Тройку замкнул Дмитрий Баринов — 438 голосов (15,1%).
Таким образом, Худяков признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре и декабре.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет приобрети Хайкина из «Будё-Глимта».