17-летний Худяков признан лучшим игроком «Локомотива» второй месяц подряд

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17-летний вратарь Даниил Худяков второй месяц подряд признаётся лучшим игроком московского «Локомотива».
17-летний Худяков признан лучшим игроком «Локомотива» второй месяц подряд
  • РИА Новости

«Молодой голкипер ярко проявил себя во всех трёх матчах декабря», — отмечает пресс-служба «Локомотива».

За Худякова проголосовали 1248 человек — 43%. Второе место занял полузащитник Константин Марадишвили — 705 голосов (24,3%). Тройку замкнул Дмитрий Баринов — 438 голосов (15,1%).

Таким образом, Худяков признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре и декабре.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет приобрети Хайкина из «Будё-Глимта».

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