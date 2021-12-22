Дзюба — о матче России с Хорватией: большие матчи должны играть большие футболисты

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба убеждён, что должен был играть в матче заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия (1:0).
Дзюба — о матче России с Хорватией: большие матчи должны играть большие футболисты
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«Все прекрасно знают, что большие матчи, как со сборной Хорватии, для меня очень важны, я их люблю. Необязательно ставить меня забивать мячи карликам, там и другие могут разобраться. Но большие матчи должны играть большие футболисты — по меркам российского футбола», — заявил Дзюба в эфире подкаст-шоу «Больше спорта».

33-летний нападающий не попал в расширенный список команды на заключительные матчи группового этапа квалификации к чемпионату мира — 2022 из-за старого конфликта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Ранее Дзюба рассказал, с какими чувствами смотрит матчи сборной России.

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