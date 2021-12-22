Дзюба рассказал, с какими чувствами смотрит матчи сборной России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что очень хотел бы помочь сборной России в стыковом турнире за выход на чемпионат мира — 2022.

«Конечно, я хочу помочь сборной, какой спортсмен не хочет? Если честно, у меня сердце кровью обливается, когда я смотрю матч национальной команды и понимаю, что мог бы помочь. Конечно, мне больно. Я стараюсь абстрагироваться, выключаю трансляцию, поскольку начинаю нервничать, накручивать: может, я где-то что-то неправильно делаю. Но знаю, что я сейчас делаю всё правильно. Моя совесть чиста. Я не ставил никому никаких условий: «Если приеду, то буду капитаном». Я никогда не держался за капитанскую повязку», — заявил Дзюба в эфире подкаст-шоу «Больше спорта».

24 марта сборная России сыграет на своём поле с командой Польши в рамках полуфинала стыкового турнира, а затем в случае успеха сыграет дома с победителем матча Швеция — Чехия.

Ранее Дзюба выразил мнение, что при Карпине больше не получит вызова в сборную России.