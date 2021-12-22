Дзюба рассказал, с какими чувствами смотрит матчи сборной России

Короткая ссылка
Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что очень хотел бы помочь сборной России в стыковом турнире за выход на чемпионат мира — 2022.
Дзюба рассказал, с какими чувствами смотрит матчи сборной России
  • Legion-Media

«Конечно, я хочу помочь сборной, какой спортсмен не хочет? Если честно, у меня сердце кровью обливается, когда я смотрю матч национальной команды и понимаю, что мог бы помочь. Конечно, мне больно. Я стараюсь абстрагироваться, выключаю трансляцию, поскольку начинаю нервничать, накручивать: может, я где-то что-то неправильно делаю. Но знаю, что я сейчас делаю всё правильно. Моя совесть чиста. Я не ставил никому никаких условий: «Если приеду, то буду капитаном». Я никогда не держался за капитанскую повязку», — заявил Дзюба в эфире подкаст-шоу «Больше спорта».

24 марта сборная России сыграет на своём поле с командой Польши в рамках полуфинала стыкового турнира, а затем в случае успеха сыграет дома с победителем матча Швеция — Чехия.

Ранее Дзюба выразил мнение, что при Карпине больше не получит вызова в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить