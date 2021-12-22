«Чемпионат»: Витории запрещено договором комментировать свою отставку из «Спартака»

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Московский «Спартак» добавил «пункт о молчании» к соглашению о расторжении контракта с португальцем Руем Виторией — бывшим главным тренером команды.
«Чемпионат»: Витории запрещено договором комментировать свою отставку из «Спартака»
  • РИА Новости

«При расторжении контракта клуб настоял на том, что Витория не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Данный запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли аналогичное требование для «Спартака»,— цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

51-летний португальский специалист возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, девять побед и шесть ничьих. 

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о продаже стадиона в Сокольниках.

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