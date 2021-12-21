В «Спартаке» опровергли информацию о продаже стадиона в Сокольниках
- РИА Новости
«Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака», сообщает ТАСС.
Уточняется, что клуб выделил на реновацию порядка 150 млн рублей. Все ремонтные работы должны быть завершены в 2022 году.
СМИ сообщали, что владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выставил стадион на продажу, а его территория может быть застроена жильём.
Ранее Федун заявил, что «Спартак» не будет комментировать причины ухода Витории.