В «Спартаке» опровергли информацию о продаже стадиона в Сокольниках

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В пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали информацию о возможной продаже стадиона академии в столичных Сокольниках.
В «Спартаке» опровергли информацию о продаже стадиона в Сокольниках
  • РИА Новости

«Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака», сообщает ТАСС.

Уточняется, что клуб выделил на реновацию порядка 150 млн рублей. Все ремонтные работы должны быть завершены в 2022 году.

СМИ сообщали, что владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выставил стадион на продажу, а его территория может быть застроена жильём.

Ранее Федун заявил, что «Спартак» не будет комментировать причины ухода Витории.

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