Федун заявил, что «Спартак» не будет комментировать причины ухода Витории

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Владелец и председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не будет комментировать обстоятельства, связанные с уходом бывшего главного тренера команды Руя Витории.
Федун заявил, что «Спартак» не будет комментировать причины ухода Витории
  • РИА Новости

«Мы достигли соглашения, что Руй оставляет этот пост. И в договоре о расторжении есть пункт (по требованию адвокатов Витории), чтобы мы не комментировали данное событие», — заявил Федун в эфире телеканала «Россия 24».

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года и покинул 15 декабря. Под руководством 51-летнего португальца клуб занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате команда на девятом месте.

На место Витории пришёл итальянец Паоло Ваноли.

Ранее агент Ваноли не стал отвечать на вопрос о сумме отступных в контракте со «Спартаком».

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