Агент Ваноли не стал отвечать на вопрос о сумме отступных в контракте со «Спартаком»

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Андреа Д'Амико, агент нового главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, не стал отвечать на вопрос о компенсации в случае досрочного расторжения контракта со специалистом.
Агент Ваноли не стал отвечать на вопрос о сумме отступных в контракте со «Спартаком»
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«Как защищён контракт Ваноли? Об отступных сообщим позднее», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Он сменил на посту португальского специалиста Руя Виторию. Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала смешными задачи, которые «Спартак» поставил перед Ваноли.

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