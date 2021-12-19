Агент Ваноли не стал отвечать на вопрос о сумме отступных в контракте со «Спартаком»

Андреа Д'Амико, агент нового главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, не стал отвечать на вопрос о компенсации в случае досрочного расторжения контракта со специалистом.

«Как защищён контракт Ваноли? Об отступных сообщим позднее», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Он сменил на посту португальского специалиста Руя Виторию. Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала смешными задачи, которые «Спартак» поставил перед Ваноли.