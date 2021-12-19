Смородская назвала смешными задачи, которые «Спартак» поставил перед Ваноли

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре оценила задачи руководства «Спартака» для нового главного тренера — итальянца Паоло Ваноли.
Смородская назвала смешными задачи, которые «Спартак» поставил перед Ваноли
  • © spartak.com

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на пресс-конференции заявил, что перед новым тренером команды стоят задачи попасть в зону еврокубков, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка России.

«Задачи «Спартака» для Ваноли осуществимы? Нет, я в это не очень верю. Вообще, я никак не хотела бы это комментировать. Дай им бог удачи! Смешно, честно говоря», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 23 очками.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юран высказался о Ваноли.

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