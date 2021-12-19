Юран — о Ваноли: потренирует «Спартак» и уедет обратно в Италию

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Главный тренер «СКА-Хабаровск», а в прошлом футболист «Спартака» Сергей Юран отреагировал на назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
Юран — о Ваноли: потренирует «Спартак» и уедет обратно в Италию
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«Не нужно сравнивать Карреру с Ваноли. Каррера не сразу стал главным, до этого он был обычным тренером при Дмитрие Аленичеве. За это время знакомился со штабом, футболистами, лигой, адаптировался в России. А Ваноли кто? Человек нигде не работал главным тренером, никто не знает, какой футбол он пропагандирует. Я не верю в успех Ваноли, у меня большие сомнения на его счёт. Чудес не бывает. Быть тренером в штабе — это проводить разминку, работать с защитниками. А главный тренер — это человек, который принимает решения, план, тактику на матч, кто выйдет в стартовом составе и так далее. Мне неприятно видеть, как ведущий клуб страны, за который я выступал, с которым выигрывал трофеи, приглашает специалиста, который ни разу не работал главным. Ну потренирует «Спартак» и уедет обратно в Италию. Его даже на родине никто не знает. Конечно, если он добьётся какого-то успеха с командой, то я буду только рад. Но пока это всё находится на уровне виртуальных. Это вам не колесо в машине поменять, после чего она поедет», — приводит слова Юрана Metaratings.ru.

«Спартак» возглавил итальянец Паоло Ваноли, сменивший на посту главного тренера команды португальца Руя Виторию.

Ранее Чернышов выразил готовность возглавить «Спартак».

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