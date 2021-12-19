Чернышов выразил готовность возглавить «Спартак»

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Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов, в настоящее время работающий в Индии, признался, что согласился бы вернуться в московский клуб в случае предложения.
Чернышов выразил готовность возглавить «Спартак»
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«Мы вообще не знаем Ваноли. Только то, что он был помощником Конте. Однако у таких тренеров, как Конте, Анчелотти, Моуринью, Гвардиола, таких человек десять в тренерском штабе. За что там отвечал Ваноли, до сих пор не понятно. Любой приезд тренера из-за границы — это риск. Сумеет ли он адаптироваться и понять философию клуба? Нужно ждать его работы и смотреть, даст ли он результат. Летом можно будет говорить о работе Ваноли», — цитирует Чернышова «КП Спорт».

Также Чернышов высказался о частых сменах тренера в команде.

«Вопрос в том, каких результатов добилась команда. Всего лишь один титул за время правления Федуна? Можно говорить о том, что это неоправданно. Самая большая проблема, что «Спартак» не мог найти спортивного директора, который бы отвечал за философию клуба, который бы подбирал футболистов и тренеров. Леонид Арнольдович не нашёл специалиста, который был бы его правой рукой и отвечал бы за спортивную составляющую. Согласился бы я вернуться? От подобных предложений не отказываются и долго над ними не думают. Естественно, что я бы согласился возглавить «Спартак», — добавил Чернышов.

«Спартак» возглавил итальянец Паоло Ваноли, сменивший на посту главного тренера команды португальца Руя Виторию.

Ранее Тихонов признался, что не хотел бы тренировать «Спартак».

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