«Нижний Новгород» ведёт переговоры с Жирковым

Генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал о переговорах клуба с опытным полузащитником Юрием Жирковым.

«Да, наш клуб действительно заинтересован в Жиркове. Мы сделали предложение Юрию, он пока что думает. Ведём переговоры с футболистом и надеемся на положительный исход», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

38-летний игрок в данный момент является свободным агентом. Последней командой Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее в «Химках» сообщили об интересе к Жиркову и Кокорину.