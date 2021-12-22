«Нижний Новгород» ведёт переговоры с Жирковым

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Генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал о переговорах клуба с опытным полузащитником Юрием Жирковым.
«Нижний Новгород» ведёт переговоры с Жирковым
  • globallookpress.com

«Да, наш клуб действительно заинтересован в Жиркове. Мы сделали предложение Юрию, он пока что думает. Ведём переговоры с футболистом и надеемся на положительный исход», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

38-летний игрок в данный момент является свободным агентом. Последней командой Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее в «Химках» сообщили об интересе к Жиркову и Кокорину.

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