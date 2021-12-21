В «Химках» сообщили об интересе к Жиркову и Кокорину

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе клуба к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину и экс-футболисту сборной России Юрию Жиркову.
В «Химках» сообщили об интересе к Жиркову и Кокорину
  • РИА Новости

«У нас есть расширенный список, в нём находятся игроки, которые в той или иной мере свободные агенты, либо же те, кто в перспективе может сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, однако это сейчас не более чем пристрелочный список. Там много кандидатур, повторюсь. Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока ещё никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более чем наши размышления. Никакой конкретики», — цитирует Терюшкова Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провёл четыре матча за «Фиорентину», не сумев отличиться результативными действиями. 38-летний Жирков пребывает в статусе свободного агента.

Ранее «Химки» объявили о подписании контракта с Мамаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить