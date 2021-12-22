«Спартак» проведёт зимние сборы в Дубае

Стало известно, где и когда московский футбольный клуб «Спартак» проведёт зимние сборы.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, футболисты 12 января выйдут из отпуска, пройдут углублённое медобследование в Москве и будут тренироваться на базе в Тушине до 16 января включительно.

Затем команда отправится в Дубай, где проведёт оба зимних сбора на территории комплекса «Джебель-Али». Подготовка же будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

Кроме того, 28 января «Спартак» проведёт контрольный матч со «Слованом», а также планируются встречи 2, 5, 8 и 11 февраля, но соперники будут объявлены позднее.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.

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