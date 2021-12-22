В ЦСКА надеются на адекватное решение суда по ситуации с «ВЭБ Ареной»

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с домашним стадионом команды «ВЭБ Арена».

«В процессе решения. Будет заседание суда, протокол уже направлен. Надеемся на адекватное решение. Вопросы с МВД? В процессе урегулирования, в тесной взаимосвязи с коллегами из правоохранительных органов. В рабочем порядке будем учитывать негативный опыт и пытаться не повторить его в будущем», — цитирует Бабаева Sport24.

Напомним, что после матча 16-го тура ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков из-за использования пиротехники на стадионе. Более 400 человек попали в отделение полиции. Следующий домашний матч армейцев с «Арсеналом» прошёл только в присутствии VIP-зрителей.

Ранее ЦСКА объявил о компенсациях болельщикам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом».