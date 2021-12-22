Чернышенко: современное поколение хоккеистов сохраняет и приумножает советские традиции

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Вице-премьер России и бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии хоккея в России.
Чернышенко: современное поколение хоккеистов сохраняет и приумножает советские традиции
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«На сегодняшний день хоккеем в России профессионально занимаются более 623 тыс. человек. По всей стране работают 839 крытых ледовых дворцов спорта, воспитывают наших ребят и будущих чемпионов более 3,7 тыс. тренеров. Именно благодаря тренерам современное поколение хоккеистов сохраняет и приумножает традиции советского хоккея», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Он также отметил рост популярности Ночной хоккейной лиги. По его словам, на средства, которые вручаются победителям турнира, были построены четыре новые ледовые арены в регионах.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможный запрет игрокам Национальной хоккейной лиги участвовать в Олимпиаде в Пекине.

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