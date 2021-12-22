Третьяк прокомментировал возможный запрет игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в стриме RT «Летучка» прокомментировал возможность запрета игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде в Пекине.

«Говорят, что они в 00:00 должны объявить, что национальные игроки не едут на Олимпиаду. Ну посмотрим. У нас есть игроки, которые на Кубке Первого канала показали хороший хоккей. Очень жалко, конечно, если энхаэловцы не поедут, но, видите, как жизнь... Все хотят на Олимпиаду поехать. Если энхаэловцы не поедут, поедут ребята из КХЛ», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что НХЛ планирует отказаться пускать спортсменов на Олимпиаду из-за её бойкота.