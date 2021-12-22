Черышев об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией: такое может случиться с каждым

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев высказался об автоголе защитника национальной команды Фёдора Кудряшова в матче отборочного цикла с командой Хорватии.

«Писал ему, хотел поддержать. Такое может случиться с каждым. Не вижу ни капли его вины в том моменте. Если бы Фёдор упал, схватился за ногу — и нам всё равно забили бы (соперник-то набегал!), критики оказалось бы ещё больше. Считаю, что никаких претензий к Кудряшову не может быть. Мы все единое целое. Команда побеждает и терпит поражения вместе», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Сборная России проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство. Фёдор Кудряшов на 81-й минуте игры срезал мяч в свои ворота. Таким образом, Россия заняла второе место в отборочной группе и вышла в стыковые матчи.

Ранее Черышев сравнил нынешнего и предыдущего главных тренеров национальной команды Валерия Карпина и Станислава Черчесова.