Черышев не видит сильных различий между Карпиным и Черчесовым

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев сравнил нынешнего и предыдущего главных тренеров национальной команды Валерия Карпина и Станислава Черчесова.
Черышев не видит сильных различий между Карпиным и Черчесовым
  • Reuters

«Не сказал бы, что между ними много различий, они оба требовательные и чётко знают, чего хотят. Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как всё сложится дальше», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что за последний год многое изменилось, но постарается сделать всё, чтобы тренер был доволен его игрой и чтобы команда смогла отобраться на чемпионат мира в Катар.

Ранее Черчесов ответил на вопрос, будет ли приобретать российских игроков в «Ференцварош».

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