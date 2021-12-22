Черышев не видит сильных различий между Карпиным и Черчесовым

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев сравнил нынешнего и предыдущего главных тренеров национальной команды Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

«Не сказал бы, что между ними много различий, они оба требовательные и чётко знают, чего хотят. Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как всё сложится дальше», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что за последний год многое изменилось, но постарается сделать всё, чтобы тренер был доволен его игрой и чтобы команда смогла отобраться на чемпионат мира в Катар.

Ранее Черчесов ответил на вопрос, будет ли приобретать российских игроков в «Ференцварош».