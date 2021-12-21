Московское «Динамо» уступило в матче КХЛ «Сочи»
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Игра, которая прошла в столице, завершилась со счётом 3:2 в пользу приморской команды.
В составе «Сочи» шайбы забросили Никита Точицкий (на четвёртой и шестой минутах) и Артём Николаев (на 63-й минуте). У «Динамо» отличились Богдан Якимов (на второй минуте) и Дмитрий Рашевский (на 18-й минуте).
«Динамо», набравшее 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 38 очками располагается на десятой позиции.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ.