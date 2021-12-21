Московское «Динамо» уступило в матче КХЛ «Сочи»

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Московское «Динамо» потерпело поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» уступило в матче КХЛ «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Игра, которая прошла в столице, завершилась со счётом 3:2 в пользу приморской команды.

В составе «Сочи» шайбы забросили Никита Точицкий (на четвёртой и шестой минутах) и Артём Николаев (на 63-й минуте). У «Динамо» отличились Богдан Якимов (на второй минуте) и Дмитрий Рашевский (на 18-й минуте).

«Динамо», набравшее 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 38 очками располагается на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ.

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