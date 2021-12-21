«Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» нанёс разгромное поражение челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

В составе казанской команды шайбы забросили Стивен Кэмпфер (на третьей и 15-й минутах), Данис Зарипов (на восьмой минуте), Кирилл Петров (на 15-й минуте) и Кирилл Панюков (на 46-й минуте). У «Трактора» отличился Виталий Абрамов (на 17-й минуте).

«Ак Барс», набравший 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 59 очками — на второй позиции.

Ранее ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом» в матче КХЛ.

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