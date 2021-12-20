ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом» в матче КХЛ

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Московский ЦСКА на выезде нанёс поражение «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Игра, которая прошла на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки, завершилась со счётом 3:1 в пользу армейского клуба.

В составе московской команды шайбы забросили Сергей Андронов (35-я минута) и Сергей Плотников (44-я, 58-я). У «Йокерита» отличился Кристян Комбе (35-я).

ЦСКА (55 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» (54) идёт на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил на выезде СКА в матче КХЛ.

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