ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом» в матче КХЛ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Игра, которая прошла на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки, завершилась со счётом 3:1 в пользу армейского клуба.
В составе московской команды шайбы забросили Сергей Андронов (35-я минута) и Сергей Плотников (44-я, 58-я). У «Йокерита» отличился Кристян Комбе (35-я).
ЦСКА (55 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» (54) идёт на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил на выезде СКА в матче КХЛ.