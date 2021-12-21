Сальников: я доволен результатами российских пловцов на ЧМ в ОАЭ

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил выступление сборной России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

«По выступлению я доволен. Конечно, где-то были упущения, но без этого не бывает. Но коллекция из 15 медалей — тоже неплохой улов», — цитирует Сальникова ТАСС.

По его мнению, сезон 2021 года в целом получился очень напряжённым, давление выдержали не все спортсмены. Он добавил, что при этом все участники первенства планеты приобрели большой опыт.

«Мы видели спортсменов, которые будут выступать уже на Олимпиаде в Париже», — заключил Сальников.

Россия завоевала четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые медали и с 15 медалями разного достоинства стала четвёртой в общем зачете ЧМ. Первое место заняла команда США (9-9-12). Далее расположились сборные Канады (7-6-2) и Италии (5-5-6).

Ранее Илья Бородин прокомментировал серебряную медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира в Абу-Даби.