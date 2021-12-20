Бородин — о серебре ЧМ по плаванию: жаль, что не удалось «съесть» японца

Россиянин Илья Бородин прокомментировал серебряную медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

«‎Хотел очень съесть японца... У меня почти получилось — чуть-чуть не хватило. Немного расстроился из-за этого. Значит, не сегодня. Однако результатом в целом доволен. Когда-нибудь я его обгоню, это обязательно случится. На Олимпиаде в Париже? Думаю, надо пораньше это сделать, чтобы Сето боялся ехать на Игры», — сказал Бородин.

По словам россиянина, ему не хватило буквально двух метров на дистанции, чтобы обогнать Дайю Сето.

«Приближался вплотную и проиграл в касание. Не было ощущения, что ускоряться нужно было раньше», — добавил Бородин.

18-летний пловец из Брянска уступил Сето 0,21 секунды.

Бородин является победителем чемпионата Европы-2021 на дистанции 400 м комплексным плаванием.

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