Менеджер Соловьёва: Дмитрий пройдёт компьютерную томографию

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Менеджер Дмитрия Соловьёва Елена Болотова рассказала о ходе лечения и состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который был избит в драке в Москве.
Менеджер Соловьёва: Дмитрий пройдёт компьютерную томографию
  • РИА Новости

«Дима находится под капельницей, ему будут проводить дополнительные процедуры, в частности компьютерную томографию», — цитирует Болотову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео конфликта с участием Соловьёва.

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря возле караоке-бара. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову. После инцидента Соловьёв был доставлен в Боткинскую больницу и помещён в нейрохирургическое отделение.

Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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