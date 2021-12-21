Менеджер Соловьёва: Дмитрий пройдёт компьютерную томографию

Менеджер Дмитрия Соловьёва Елена Болотова рассказала о ходе лечения и состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который был избит в драке в Москве.

«Дима находится под капельницей, ему будут проводить дополнительные процедуры, в частности компьютерную томографию», — цитирует Болотову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео конфликта с участием Соловьёва.

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря возле караоке-бара. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову. После инцидента Соловьёв был доставлен в Боткинскую больницу и помещён в нейрохирургическое отделение.

Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.