«Тоттенхэм» хочет опротестовать техническое поражение в матче ЛК с «Ренном»

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«Тоттенхэм» рассматривает возможность подачи апелляции на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о присуждении технического поражения в матче Лиги конференций с «Ренном».
«Тоттенхэм» хочет опротестовать техническое поражение в матче ЛК с «Ренном»
  • Reuters

«Есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы оспорить это решение. Мы уверены в своей позиции», — цитирует The Guardian главного тренера шпор Антонио Конте.

По его мнению, УЕФА принял несправедливое решение. Он уверен, что лондонский клуб должен был иметь возможность провести игру с «Ренном».

«Я лично очень разочарован решением», — добавил он.

Из-за технического поражения «Тоттенхэм» вылетел из Лиги конференций.

«Ренн» с 14 очками стал победителем группы G, а «Тоттенхэм» с семью очками не сумел квалифицироваться в следующий раунд турнира.

Встреча, которая должна была состояться 9 декабря, не была проведена из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» отменён из-за вспышки коронавируса.

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