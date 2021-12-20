УЕФА засчитал «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по матчу шестого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА «Ренн» — «Тоттенхэм».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, союз принял решение присудить «Тоттенхэму» техническое поражение со счётом 0:3. «Ренн» с 14 очками стал победителем группы G, а «Тоттенхэм» с семью очками не сумел квалифицироваться в следующий раунд турнира.

Встреча, которая должна была состояться 9 декабря, не была проведена из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

По версии французского клуба, соперник самостоятельно принял решение не играть. Представитель «Тоттенхэма» не объявил количество заболевших игроков, хотя правило гласит, что матч должен проводиться, если в команде имеются 13 здоровых полевых игроков и один вратарь. Лондонцы сослались на решение британских властей, не предоставив при этом ни одного официального документа. Поскольку матч официально не был отменён УЕФА, «Ренн» сохранял решение играть, а впоследствии обратился в УЕФА.

Ранее сообщалось, что матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» отменён из-за вспышки коронавируса.