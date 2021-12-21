Грозный — о ситуации в «Спартаке»: кто-то хочет украсть много денег

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Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал частую смену тренеров и трансферы малоизвестных футболистов в столичном клубе.
Грозный — о ситуации в «Спартаке»: кто-то хочет украсть много денег
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«Назовём вещи своими именами: кто-то хочет украсть много денег на селекции, которая будет. Кто — не знаю, но выводы такие напрашиваются», — цитирует Грозного Legalbet.

По его словам, любой клуб должен иметь свой вектор развития, а для этого необходимо понимать традиции и историю команды.

«Последний вектор, приносивший успех «Спартаку», — эта работа Олега Романцева на посту главного тренера. Он поддерживал традиции, которые заложил ещё Бесков. Команда побеждала, играла в узнаваемом стиле», — добавил Грозный.

Итальянец Паоло Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Португальский специалист возглавлял красно-белых меньше года. Ваноли назначил на пост спортивного директора клуба своего соотечественника Луку Каттани.

Ранее владелец и председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не будет комментировать обстоятельства, связанные с уходом Витории.

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