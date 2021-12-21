Газзаев рассказал о несостоявшемся трансфере Дзагоева в «Реал»

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о сорвавшемся трансфере полузащитника армейцев Алана Дзагоева в мадридский «Реал».
Газзаев рассказал о несостоявшемся трансфере Дзагоева в «Реал»
  • РИА Новости

«Это был талантище, огромный талант. К нам приезжали представители мадридского «Реала», которые реально готовы были купить его. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Они приехали и смотрели его. И поставили вопрос так: «Через год-два мы его заберём». Алан был уникальным футболистом. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер». 

31-летний Дзагоев является воспитанником тольяттинской академии имени Коноплёва. Он выступает за ЦСКА с 2008 года. 

Ранее Гончаренко рассказал, как попал в больницу после победы ЦСКА над «Реалом».

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