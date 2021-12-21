Смородская призналась, что будет рада возвращению Николича в РПЛ
- РИА Новости
«Больше волнует состояние нашего футбола и РПЛ. Приход такого тренера, как Марко Николич, меня только порадует. Его уровень позволяет тренировать команды из топ-5 европейских лиг», — цитирует слова Смородской Eurostavka.
Сербский специалист возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России в 2021-м.
Ранее сообщалось, что Николич получил несколько предложений по работе от крупных клубов РПЛ.