Смородская призналась, что будет рада возвращению Николича в РПЛ

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении бывшего главного тренера железнодорожников Марко Николича в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Смородская призналась, что будет рада возвращению Николича в РПЛ
  • РИА Новости

«Больше волнует состояние нашего футбола и РПЛ. Приход такого тренера, как Марко Николич, меня только порадует. Его уровень позволяет тренировать команды из топ-5 европейских лиг», — цитирует слова Смородской Eurostavka.

Сербский специалист возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России в 2021-м.

Ранее сообщалось, что Николич получил несколько предложений по работе от крупных клубов РПЛ.

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