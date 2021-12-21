Николич получил несколько предложений по работе от крупных клубов РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич сообщил, что в его услугах заинтересованы несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич получил несколько предложений по работе от крупных клубов РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/

«В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвёл впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию», — цитирует 42-летнего сербского специалиста Espreso.

Он не стал скрывать, что остался очень доволен работой в Москве.

Николич также признался, что хотел бы попробовать свои силы в Италии, Испании или Англии. Он сообщил, что на него выходили клубы, которые борются за выживание в европейских лигах.

Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодожники выиграли Кубок России в 2021 году.

Ранее Томас Цорн высказался об увольнении Николича из «Локомотива».

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