Цорн высказался об увольнении Николича из «Локомотива»

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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос, почему железнодорожники расстались с главным тренером команды Марко Николичем.
Цорн высказался об увольнении Николича из «Локомотива»
  • © Stupnikov Alexander
  • globallookpress.com

«Лично я не был у истоков решения расстаться с Марко Николичем. Думаю, что я не тот, с кем надо это обсуждать, тем более что на пресс-конференции руководство клуба уже озвучило позицию по этой теме. Это решение было принято в связи с той стратегией, с тем, какой футбол от команды хочет видеть руководство. Детально вопрос не ко мне. Это было решение совета директоров», — заявил Цорн в интервью на YouTube-канале Nobel.

Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодожники выиграли Кубок России в 2021 году.

Ранее Николич заявил, что новая стратегия «Локомотива» была для него не очень понятной.

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