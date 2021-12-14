Николич: новая стратегия«Локомотива» мне была не очень понятна

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Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал причину своего ухода из столичного клуба.
Николич: новая стратегия«Локомотива» мне была не очень понятна
  • Reuters

«Когда пришли новые руководители, цели стали меняться. Новая стратегия мне была не очень понятна. Я говорил об этом с Ральфом Рангником», — сказал Николич на YouTube-канале Nobel.

Он также рассказал, что считал «Локомотив» своим домом. Он рад, что успел с командой завоевать трофей после эры Юрия Сёмина.

Напомним, что Николича в команде заменил Маркус Гисдоль. В настоящий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее Радимов высказался о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

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