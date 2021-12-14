Николич: новая стратегия«Локомотива» мне была не очень понятна
- Reuters
«Когда пришли новые руководители, цели стали меняться. Новая стратегия мне была не очень понятна. Я говорил об этом с Ральфом Рангником», — сказал Николич на YouTube-канале Nobel.
Он также рассказал, что считал «Локомотив» своим домом. Он рад, что успел с командой завоевать трофей после эры Юрия Сёмина.
Напомним, что Николича в команде заменил Маркус Гисдоль. В настоящий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
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