Николич: новая стратегия«Локомотива» мне была не очень понятна

Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал причину своего ухода из столичного клуба.

«Когда пришли новые руководители, цели стали меняться. Новая стратегия мне была не очень понятна. Я говорил об этом с Ральфом Рангником», — сказал Николич на YouTube-канале Nobel.

Он также рассказал, что считал «Локомотив» своим домом. Он рад, что успел с командой завоевать трофей после эры Юрия Сёмина.

Напомним, что Николича в команде заменил Маркус Гисдоль. В настоящий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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