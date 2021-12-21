Биатлонист Латыпов объяснил, почему начал работать с Каминским

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился мнением о своей работе под руководством тренера Юрия Каминского.

«Как объяснить мой выбор тренера? Просто пришёл опытный тренер, мы познакомились с ним, начали работать, постепенно притирались друг к другу, затем нашли общий язык. Пошёл прогресс и результат, мы вносили корректировки. Это нормальный рабочий процесс. Есть прогресс, всех нас это устраивает. Мы с Юрием Михайловичем можем переговорить, обсудить спорные вопросы и вместе прийти к правильному решению. Идёт постоянное обсуждение. Где-то что-то я не знаю — мне объясняют. Бездумно у нас ничего не делается», — цитирует Латыпова Metaratings.

На этапе Кубка мира во французском Анси Латыпов завоевал серебро в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что Елисеев взял паузу в выступлениях по состоянию здоровья.