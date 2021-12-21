В «Арсенале» рассказали, сколько «Спартак» заплатил за переход Хлусевича

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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал сумму, которую клуб получит от московского «Спартака» за трансфер полузащитника Даниила Хлусевича.
В «Арсенале» рассказали, сколько «Спартак» заплатил за переход Хлусевича
  • Пресс-служба "Арсенала"

«Здесь нет никакого секрета. За переход Хлусевича тульский «Арсенал» получил €3 млн. Эта сумма значительна для бюджета нашего клуба. Она нам поможет», — цитирует ТАСС Аджоева.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 18 матчей за клуб в разных турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Его контракт со «Спартаком» вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до конца сезона-2025/26.

Ранее Черчесов ответил на вопрос, готов ли вернуться в «Спартак».

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