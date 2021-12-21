В «Арсенале» рассказали, сколько «Спартак» заплатил за переход Хлусевича
- Пресс-служба "Арсенала"
«Здесь нет никакого секрета. За переход Хлусевича тульский «Арсенал» получил €3 млн. Эта сумма значительна для бюджета нашего клуба. Она нам поможет», — цитирует ТАСС Аджоева.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 18 матчей за клуб в разных турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Его контракт со «Спартаком» вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до конца сезона-2025/26.
Ранее Черчесов ответил на вопрос, готов ли вернуться в «Спартак».