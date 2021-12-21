В «Арсенале» рассказали, сколько «Спартак» заплатил за переход Хлусевича

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал сумму, которую клуб получит от московского «Спартака» за трансфер полузащитника Даниила Хлусевича.

«Здесь нет никакого секрета. За переход Хлусевича тульский «Арсенал» получил €3 млн. Эта сумма значительна для бюджета нашего клуба. Она нам поможет», — цитирует ТАСС Аджоева.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 18 матчей за клуб в разных турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Его контракт со «Спартаком» вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до конца сезона-2025/26.

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