Капризов установил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за первые 30 игр сезона

Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по количеству набранных очков за первые 30 матчей сезона.

Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз» (4:7).

Теперь на счету Капризова 35 (12 + 23) очков в 30 матчах этого сезона, что является новым рекордом клуба. Ранее это достижение принадлежало словаку Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 набрал 34 (18 + 16) очка в 30 первых играх чемпионата.

Ранее сообщалось, что НХЛ объявила о приостановке сезона до Рождества из-за коронавируса.