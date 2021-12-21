Капризов установил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за первые 30 игр сезона

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Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по количеству набранных очков за первые 30 матчей сезона.
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за первые 30 игр сезона
  • AP

Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз» (4:7).

Теперь на счету Капризова 35 (12 + 23) очков в 30 матчах этого сезона, что является новым рекордом клуба. Ранее это достижение принадлежало словаку Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 набрал 34 (18 + 16) очка в 30 первых играх чемпионата.

Ранее сообщалось, что НХЛ объявила о приостановке сезона до Рождества из-за коронавируса.

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