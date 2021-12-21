Футболист «Урала» Гаджимурадов считает, что в РПЛ не нужен лимит на легионеров

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался о своём отношении к лимиту на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит мне помог только поначалу: я бился за место в составе не со всеми, а с другим лимитчиком. В РПЛ ограничения не нужны: здесь должны играть только лучшие. Если ты сильный молодой футболист, то будешь играть. Клубы не враги себе, они заинтересованы в том, чтобы на тебе заработать. И сейчас немало молодых в РПЛ. Разве они недостойны выходить на поле? Им разве нужен лимит?» — сказал Гаджимурадов в интервью Sport24.

23-летний Гаджимурадов за свою карьеру выступал за «Торпедо», «Велес», «СКА-Хабаровск», а с начала 2021-го защищает цвета «Урала».

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Урала» и «Арсенала» Парфёнов отказался возглавить «Енисей».