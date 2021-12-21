В ДТП погиб 19-летний хоккеист молодежной команды «Нефтехимика»

Защитник клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Реактор» Никита Мокеев погиб в результате ДТП.

«Сегодня в нашей большой хоккейной семье случилось огромное горе. В результате ДТП погиб молодой, талантливый, подававший большие надежды хоккеист, любимец болельщиков, надежный партнер по команде Никита Мокеев», — говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского «Нефтехимика».

Мокееву было 19-лет.

В заявлении добавляется, что «Нефтехимик» и «Реактор» выражают искренние соболезнования родителям, родным, близким, друзьям Никиты.

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