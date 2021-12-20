Американский боец MMA Янг скончался в возрасте 27 лет

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Дерик Сантос, тренер по боксу американского бойца смешанного стиля Джордана Янга, сообщил, что его подопечный скончался.
Американский боец MMA Янг скончался в возрасте 27 лет
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«Сегодня мне позвонили и сказали, что один из бойцов, которого я в настоящее время тренировал, скончался. Я тихо вышел из раздевалки, нашёл тёмную комнату и заплакал. Не мог поверить в это, слышал его голос в своей голове. Стоял в недоумении, прежде чем мне пришлось собраться, чтобы вернуться к работе», — приводит слова Сантоса MMA Fighting.

Причины смерти 27-летнего спортсмена не называются. 

В последнее время он выступал в Лиге профессиональных бойцов (PFL). За свою карьеру американец одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что скончался олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров.

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