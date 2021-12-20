Глава ФИФА: ЧМ раз в два года принесёт дополнительные $4,4 млрд

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года принесёт дополнительные $4,4 млрд дохода за первый четырёхлетний цикл.

«Причём эти средства будут распределены между 211 ассоциациями — членами ФИФА. Этот дополнительный доход позволит финансированию потенциально увеличиться до $25 млн на одного члена ФИФА за первый четырёхлетний цикл», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

По его словам, федерация стремится сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене.

Напомним, с инициативой о проведении мундиаля каждые два года изначально выступал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты станут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.