Геркус раскритиковал идею проводить ЧМ по футболу каждые два года

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Нужны ли подобные нововведения? Мне кажется, нет. Это размытие ценности бренда и разрушение традиций. Плюс ко всему в таком графике футболистам будет тяжело», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, с инициативой о проведении мундиаля каждые два года изначально выступал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты станут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.

Ранее сообщалось, что ФИФА обсудит проведение ЧМ раз в два года на предстоящем саммите.