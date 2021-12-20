Геркус раскритиковал идею проводить ЧМ по футболу каждые два года

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.
Геркус раскритиковал идею проводить ЧМ по футболу каждые два года
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Нужны ли подобные нововведения? Мне кажется, нет. Это размытие ценности бренда и разрушение традиций. Плюс ко всему в таком графике футболистам будет тяжело», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, с инициативой о проведении мундиаля каждые два года изначально выступал глава ФИФА Джанни Инфантино. 

Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты станут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.

Ранее сообщалось, что ФИФА обсудит проведение ЧМ раз в два года на предстоящем саммите.

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