Геркус раскритиковал идею проводить ЧМ по футболу каждые два года
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- РИА Новости
«Нужны ли подобные нововведения? Мне кажется, нет. Это размытие ценности бренда и разрушение традиций. Плюс ко всему в таком графике футболистам будет тяжело», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».
Напомним, с инициативой о проведении мундиаля каждые два года изначально выступал глава ФИФА Джанни Инфантино.
Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты станут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.
Ранее сообщалось, что ФИФА обсудит проведение ЧМ раз в два года на предстоящем саммите.