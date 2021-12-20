Sky Sports: ФИФА обсудит проведение ЧМ раз в два года на предстоящем саммите

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обсудит проведение чемпионата мира раз в два года на онлайн-саммите с участием представителей футбольных федераций 211 стран.

Как сообщает Sky Sports, Инфантино надеется на поддержку футбольных федераций, однако УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против идеи, так как изменения могут понизить интерес к чемпионату мира.

Саммит состоится 20 декабря.

Инфантино намерен найти дополнительные источники дохода для ФИФА, а доходы организации значительно вырастают именно в годы чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретит УЕФА допуск южноамериканских сборных в Лигу наций.